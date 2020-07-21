«Севилья» намерена арендовать Алонсо у «Челси»

«Севилья» проявляет интерес к испанскому защитнику лондонского «Челси» Маркосу Алонсо, утверждает Estadio Deportivo.

По данным источника, испанский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа. Алонсо больше не является твёрдым игроком основного состава «аристократов», поэтому трансфер вполне может состояться.

29-летний Алонсо является воспитанником «Реала». В «Челси» он перешёл в январе 2016 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 16 матчах чемпионата Англии (13 — в основном составе), забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

В 2011 году Алонсо находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения врезался в стену на скорости 112,8 км/ч. 19-летняя пассажирка, которая находилась с футболистом, погибла. Алонсо грозил тюремный срок, но он отделался лишением прав на 3 года и 4 месяца и штрафом в € 61 тыс.