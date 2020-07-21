Роналду — о победе над «Лацио»: парни, мы почти достигли цели!

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио» (2:1).

«Очень важная победа! Парни, мы почти достигли цели! Вперёд», — написал Роналду в своём «инстаграме», прикрепив фотографии с матча.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 30 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии. Для оформления чемпионского титула клубу осталось набрать пять очков.