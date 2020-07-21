Роналду — о победе над «Лацио»: парни, мы почти достигли цели!

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура чемпионата Италии с римским «Лацио» (2:1).
«Очень важная победа! Парни, мы почти достигли цели! Вперёд», — написал Роналду в своём «инстаграме», прикрепив фотографии с матча.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 30 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 30 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
«Ювентус» лидирует в чемпионате Италии. Для оформления чемпионского титула клубу осталось набрать пять очков.
- 21 июля 2020
-
18:02
-
17:52
-
17:36
-
17:34
-
17:27
-
17:26
-
17:03
-
17:01
-
17:00
-
16:54
-
16:36
-
16:15
-
15:57
-
15:23
-
15:22
-
15:20
-
14:53
-
14:46
-
14:10
-
13:54
-
13:35
-
13:29
-
13:08
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:31
-
12:23
-
12:04
-
11:55
-
11:30
-
11:27
-
10:47
-
10:46
-
10:21