Орлов: где у Федуна логика? Его команда девятая!

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который выразил недовольство судейством.

«Федун говорит, что „Спартак“ надо судить, как „Зенит“, и тогда они будут всё выигрывать. Я понимаю, если бы он был на втором месте, но его команда девятая! Ну хорошо, „Зенит“ он не любит, помогают „Зениту“. А как относиться к остальным семи командам, которые опередили „Спартак“? Логика где? Он цепляется за главного раздражителя, а остальные-то команды не может превзойти.



Сколько мячей напропускали, сколько очков потеряли, а он после матча говорит: „Да мы могли выиграть...“ В каждой игре случается многое, но на этот раз Азмун так мазал, как никогда прежде. А как Дзюба головой сыграл? Полное превосходство „Зенита“! Если бы, не дай бог, „Спартак“ выиграл, то это было бы какое-то чудо», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».