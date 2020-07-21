Игонин: жена Ещенко волновалась за мужа – вдруг он замёрзнет за 90 минут на скамейке

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал наказание защитника «Спартака» Андрея Ещенко, который после окончания матча 1/2 финала Кубка России с петербургской командой (1:2) показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.

«Ещенко, наверное, ничего не понял. Из его объяснений ясно одно: жена Андрея за него волновалась и попросила его поддеть ещё одну футболку – вдруг 90 минут, а может, и все 120, он замёрзнет. Но не забыл ли он тёплые стельки надеть? Но вообще, это какие-то нелепые детские ответы. Если взялся за политическую повестку, смотри, что происходит в мире. Люди, если встают за что-то, идут до конца. А он заднюю включил.



Ещенко преследовал глобальную цель, идеологическую. Значит, её надо добиваться. Или плюнуть из трубочки с дальней парты, а учителю сказать: «Это не я»?» — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «чемпионата» Павлом Левковичем.