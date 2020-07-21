Андрей Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на три матча дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко, который после окончания полуфинального матча Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:2) показал футболку со словами "… вам А" и изображением медведя в костюме.
«По результатам матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак» футболист «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца пресс-служба организации.
«Спартак» вылетел из Кубка России, поэтому дисквалификация 36-летнего Ещенко вступит в силу со следующего сезона. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
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