Килиан Мбаппе: буду играть за «ПСЖ» в следующем сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил, что в следующем сезоне будет выступать за парижский клуб.



«Я в „ПСЖ“ и хочу быть частью этого проекта. Буду играть за „ПСЖ“ в следующем сезоне и постараюсь выиграть с командой как можно больше трофеев. Нам предстоит очень важный сезон», — приводит слова Мбаппе beIN Sports.



В сезоне-2019/2020 Мбаппе принял участие в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 17 результативных передач. Трансферная стоимость Килиана оценивается в € 180 млн. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован мадридский «Реал».



Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».

«Реал» хочет бесплатно заполучить Килиана Мбаппе. Клуб готов выплатить игроку € 100 млн