Арбитр Федотов: Кашшаи просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами

Арбитр Игорь Федотов подверг критике руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи, который выступил на пресс-конференции с разборов спорных эпизодов в последних матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.

«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти». Но на вопрос, почему, просто ответить: «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».