Арбитр Федотов: Кашшаи просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами

Арбитр Игорь Федотов подверг критике руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи, который выступил на пресс-конференции с разборов спорных эпизодов в последних матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
«На этой пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Любой болельщик может сказать: «Это пенальти». Но на вопрос, почему, просто ответить: «Потому что». Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Полностью интервью Федотова можно прочитать на «Чемпионате».
- 22 июля 2020
-
00:08
- 21 июля 2020
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:37
-
23:30
-
23:20
-
23:19
-
22:58
-
22:52
-
22:23
-
22:18
-
22:12
-
22:03
-
22:02
-
21:52
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:24
-
21:17
-
20:56
-
20:45
-
20:37
-
20:32
-
20:27
-
20:21
-
20:20
-
20:03
-
19:50
-
19:44
-
19:34
-
19:27
-
19:09
-
19:06