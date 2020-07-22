Артета о финише вне топ-6 АПЛ впервые за 25 лет: отрыв не врёт, нужно сокращать его

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Астон Виллы» со счётом 0:1 в матче 37-го тура АПЛ.



«Астон Вилла» отдала все силы, а нам, возможно, не хватило свежести. Поздравляем соперников, потому что на них оказывалось огромное давление, но они всё же сумели победить. У нас были хорошие моменты, но мы так и не смогли забить. Физически и эмоционально это была очень сложная неделя, но наша команда боролась до конца. Но я не разочарован настроем своих игроков – я знаю, в каких моментах нам нужно улучшить своё выступление, и мы сделаем это.



Мы вне топ-6 впервые за 25 лет? Отрыв не врёт, нужно сокращать его. Я чувствую полную поддержку Кронке, совета директоров и спортивного директора. Болельщики должны поверить мне», — приводит слова Артеты BBC.

«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и покинула зону вылета