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Хавбек «Динамо» Школик: задача выполнена, но каждый в команде хочет победить «Оренбург»

Хавбек «Динамо» Школик: задача выполнена, но каждый в команде хочет победить «Оренбург»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Динамо» Игорь Школик поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Настрой на матч самый боевой. Несмотря на то что задача выполнена, каждый в команде хочет одержать победу в последнем матче сезона, порадовать болельщиков и уйти на выходные в отличном настроении.

Сам я чувствую физически себя хорошо и очень рад, что удалось сыграть в последних двух матчах. У нас есть всё для восстановления после игр, наш замечательный медицинский штаб делает всё, чтобы команда подошла готовой к игре. Спасибо им за это!

С Данилом Липовым мы сейчас не общаемся, но, думаю, он выйдет с большим настроем и желанием показать себя, так как хочет вернуться и играть за «Динамо», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.

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