«Рома» показала новую форму. На ней разноцветные полосы

«Рома» на своём официальном сайте представила новый домашний комплект игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.



Футболка выполнена в традиционном для римского клуба бордовом цвете, а главным её отличием от предыдущих комплектов является наличие разноцветных горизонтальных полос в верхней части. Они сделаны в красных и жёлтых тонах. Техническим спонсором «волков» является американская фирма Nike.

Фото: Официальный сайт ФК «Рома»

«Рома», набрав 58 очков в 34 турах, занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А, замыкая зону еврокубков. Команда сохраняет математические шансы на выход в Лигу чемпионов, однако располагающийся на четвёртой строчке «Лацио» опережает её на 11 очков. В оставшихся турах «волкам» предстоит сыграть со СПАЛом, «Фиорентиной», «Торино» и «Ювентусом».