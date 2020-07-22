Губерниев: рад за Юрана, хоть он и начал испытывать головокружение от успехов

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу решения подмосковных «Химок» провести следующий сезон в Российской Премьер-Лиге.

Напомним, что по итогам досрочно завершённого сезона ФНЛ «Химки» заняли второе место, однако могли не пойти на повышение из-за проблем с финансированием.

«Химки» в РПЛ! Решение принято, молодцы, заслужили! Рад за тренера Юрана, хоть он и начал испытывать лёгкое головокружение от успехов! Истинный Моуриньо! Команде нужны серьёзные спонсоры, считал и считаю: бюджетные деньги области и города нельзя тратить на серьёзный футбол!

Не забываем, фундамент успехов «Химок» заложил Андрей Талалаев, он себя обязательно покажет! Жаль Самару, но таков регламент! «Химкам» успеха, Сходня всегда рядом и внимательно следит!» — написал Губерниев в телеграм-канале.