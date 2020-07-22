«Рубин» — «Спартак»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Рубин» — «Спартак». Встреча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Спартак» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Александр Богданов (Верея) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Спартак».
«Рубин», набрав 35 очков в 29 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (36) располагается строчкой выше.
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