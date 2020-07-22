Сергей Юран сообщил, что «Химки» могут усилиться 5-6 футболистами «Спартака»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о трансферных планах клуба в преддверии выступления в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2020/2021.
«Будем ли укрепляться? Несомненно. Уже есть предварительный список футболистов. Буду разговаривать с новым гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым. У «Спартака» немало футболистов находятся в аренде, есть те, которые мало играет в самом «Спартаке». Будем по этим игрокам разговаривать. Есть желание собрать таких футболистов в «Химках». Речь может идти о пяти-шести игроках. Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи».
Думаю, ближе к игре со «Спартаком» будет затрагиваться эта тема: мол, «Спартаку» нужны три очка… Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок»! Сколько разговоров ходило перед встречей «Зенита» с «Сочи». Но все мы видели, как протекала игра и как тяжело «Зениту» досталась победа», — цитирует Юрана «Советский спорт».
- 22 июля 2020
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