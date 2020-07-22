В «Химках» прокомментировали решение играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал выход клуба в Российскую Премьер-Лигу после долгих раздумий руководства Московской области.



«Как я и всегда говорил, команда будет в РПЛ. Рады, что все эти разговоры закончились. Будем готовиться сейчас к финалу, а потом готовиться к следующему сезону», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В досрочно завершённом сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что, несмотря на получение соответствующей лицензии, клуб может продолжить выступать в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием. Главный тренер команды Сергей Юран заявлял, что «Химки» точно будут выступать в РПЛ.

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