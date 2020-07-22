Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами РПЛ

Лучшими бомбардирами Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стали нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун.

Дзюба и Азмун забили по 17 мячей в 28 матчах. Впрочем, у россиянина семь голов с пенальти, а у иранца — только один. Третье место в списке лучших бомбардиров занял нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко — 15 мячей.

Топ-10 лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 выглядит следующим образом:

1. Сердар Азмун («Зенит») — 17 голов (1 — с пенальти)

2. Артём Дзюба («Зенит») — 17 (7)

3. Евгений Луценко («Арсенал» Тула) — 15 (0)

4. Александр Соболев («Крылья Советов»/«Спартак») — 12 (2)

5. Никола Влашич (ЦСКА) — 12 (2)

6. Алексей Миранчук («Локомотив) — 12 (7)

7. Эльдор Шомуродов (»Ростов") — 11 (0)

8. Маркус Берг («Краснодар) — 9 (0)

9. Гжегож Крыховяк (»Локомотив") — 9 (0)

10–11. Джордже Деспотович («Оренбург») — 8 (1)

10–11. Фёдор Чалов (ЦСКА) — 8 (1).