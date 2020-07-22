Тренер «Спартака» Андреас Хинкель подвёл итоги сезона

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился мнением об игре команды в нынешнем сезоне.

«Есть прогресс у нашей молодой команды, стали играть взрослее, структурированнее, контролировать матчи, научились взламывать глубокую оборону, стали вариативнее в атаке. Несмотря на результаты, ребята выросли тактически и физически. Мы через многое прошли в связи с пандемией. Весной было видно, что команда была на подъёме, мы не хотели уходить на перерыв, но что случилось, то случилось. Да, мы заняли седьмое место, но нам немного не хватило для попадания в квалификацию Лиги Европы Уходим на перерыв, чтобы начать новый чемпионат с нуля.



Есть планы по усилению команды, но детали раскрыть не могу. Мы в контакте с руководством. Но даже с покупками у нас будет мало времени, чтобы интегрировать их в командную игру.

Мы слышали, что в случае поражения в матче с «Рубином» может быть худший результат в истории «Спартака», но это не было приоритетом в подготовке к матчу. Чемпионат после пандемии был похож на винегрет, вспомните матч «Сочи» и «Ростова», после пандемии любая команда могла выиграть с любым счётом. Всякое было, так что не знаю, насколько уместно делать выводы по таблице в этом сезоне", — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата».