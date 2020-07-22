Марко Николич: доволен вторым местом, но не тем, как «Локомотив» играл

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги сезона.



«План на ближайшее время уже есть. Будет пять выходных, и 28 июля мы начинаем подготовку. Остаемся в Москве, проведем два товарищеских матча, один из них — с «Казанкой». По второму – нужно сначала посмотреть календарь. Времени не очень много.



У меня много идей по продлению контрактов с игроками. У нас будет много работы и мало времени. У кого-то истекают контракты, нужны новые футболисты, нужно учитывать новый лимит с восемью легионерами в заявке. Но это наша внутренняя работа, не для СМИ. Когда игроки будут здесь, тогда станет понятно, что мы делали.



Рад, что заняли второе место. Мы не потерпели ни одного поражения, вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Но я не доволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени: между первой тренировкой, которую я провел с командой, и первым матчем прошло всего около недели», — приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

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