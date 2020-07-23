Сульшер: после возобновления сезона «МЮ» добился невероятных результатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничью 1:1 в матче с «Вест Хэмом» в 27-м туре АПЛ.
«К перерыву мы проигрывали и знали, что ничья или победа со счётом 1:0 или 2:0 – это для нас примерно одно и то же. В воскресенье (в матче с «Лестером») нам нужно было бы начинать с одной и той же позиции.
После возобновления сезона мы знали, что нужно будет отдать все силы, чтобы добиться цели. Нужно было улучшить разницу забитых-пропущенных мячей и набирать очки. Команда приложила невероятные усилия и добилась невероятных результатов.
Конечно, мы хотели бы победить «Саутгемптон», а не пропустить на последней секунде. А в этом матче мы пропустили на последней секунде первого тайма. Но мы подарили себе отличную возможность и постараемся ею воспользоваться в воскресенье», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.
«Манчестер Юнайтед», набрав 63 очка, вышел на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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