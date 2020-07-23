Джеймс Милнер выругался на «Манчестер Юнайтед» во время награждения «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер вспомнил о «Манчестер Юнайтед» во время награждения команды после вчерашнего матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (5:3).



Один из игроков мерсисайдцев вёл прямую трансляцию с подиума, на котором футболистам вручали медали, а затем дали чемпионский трофей. На видео попали нецензурные слова вице-капитана красных.



«Это первый раз, когда я хотел видеть на кубке красные ленты. Раньше это всегда означало, что чемпионом стал «Манчестер Юнайтед». [Грёбаные придурки]», — сказал Джеймс.



Напомним, Милнер является воспитанником и болельщиком «Лидс Юнайтед», который, как и «Ливерпуль», является принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед». До перехода в стан мерсисайдцев хавбек также защищал цвета «Манчестер Сити». Англичанин признавался, что отец растил его в ненависти к «красным дьяволам».

Джеймс Милнер: мне хотелось положить конец ожиданию «Ливерпуля» и вписать себя в историю