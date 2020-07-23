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«Спартак», ЦСКА и «Порту» заинтересованы в услугах хавбека «Нима»

«Спартак», ЦСКА и «Порту» заинтересованы в услугах хавбека «Нима»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Нима» Сиди Сарр попал в сферу интересов нескольких европейских клубов, а также «Спартака» и ЦСКА, сообщает wiwsport.com.

Кроме российских клубов сенегальцем интересуются «Порту» и два клуба Лиги 1. Отмечается, что Сарр не тренируется с командой. Его представитель сообщил, что игрок не собирается больше выступать за «Ним».

В завершившемся досрочно сезоне Сарр провёл 22 матча и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Нимом» рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в € 1,6 млн.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее сообщил о возможном трансфере красно-белых до старта следующего сезона. Отметим, следующий сезон РПЛ пройдёт с 1 августа 2020 по 30 июня 2021 года.

«Надеюсь, до начала сезона болельщики могут ждать трансфер». Газизов — об усилении
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