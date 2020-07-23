Сборная Хорватии продлила контракт с тренером, который вывел команду в финал ЧМ-2018
Хорватский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной сборной Златко Даличем, сообщает пресс-служба организации в «Твиттере».
Новое соглашение 53-летнего специалиста будет действовать до окончания чемпионата мира 2022 года. Предыдущий контракт истекал 31 июля 2020-го.
Далич временно возглавил сборную Хорватии 7 октября 2017 года. Под его руководством Хорватия на выезде обыграла сборную Украины (2:0) и завоевала путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2018 года. На мировом первенстве 2018 года в России сборная Хорватии стала открытием турнира и дошла до финала, где проиграла сборной Франции (2:4). После ЧМ-2018 Далич продолжил работу со сборной, которая заняла последнее место в своей группе в дивизионе А Лиги наций.
Влашич стал автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году
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