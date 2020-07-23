«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче Серии А

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Удинезе» со счётом 2:1 обыграл «Ювентус». Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена — Фриули». Обслуживал матч арбитр Массимилиано Иррати, ассистировали судьи на линиях Эмануэле Пренна и Давиде Империале.
Счёт был открыт в концовке первого тайма — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Маттейс де Лигт. Хозяева восстановили равновесие в начале второго тайма — на 52-й минуте Илия Несторовски отправил мяч в ворота соперника с подачи Кена Семы. Победу «Удинезе» принёс гол Сесо Фофана в компенсированное время. Голевую передачу отдал бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао.
«Удинезе», набрав 39 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» (80) — на 1-м месте.
В 36-м туре «Ювентус» дома сыграет с «Сампдорией». Матч состоится 26 июля.
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