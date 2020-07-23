Джано опубликовал видео с Самедовым, Джикией и Поповым

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовал два видеоролика времён выступления за московский клуб.
В первом видео Джано смотрит футбол вместе с полузащитником Александром Самедовым и защитником Георгием Джикией. Во втором — грузинский футболист торгуется с хавбеком Ивелином Попопым, обсуждая цену на обувь. «Просто аферист, самый хитрый, с кем я играл», — подписал Джано видео.
Контракт Джано с кипрским «Анортосисом» истёк 31 мая, футболист находится в статусе свободного агента.
Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны (2017).
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