Джано опубликовал видео с Самедовым, Джикией и Поповым

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе на своей странице в «Инстаграме» опубликовал два видеоролика времён выступления за московский клуб.

В первом видео Джано смотрит футбол вместе с полузащитником Александром Самедовым и защитником Георгием Джикией. Во втором — грузинский футболист торгуется с хавбеком Ивелином Попопым, обсуждая цену на обувь. «Просто аферист, самый хитрый, с кем я играл», — подписал Джано видео.

Контракт Джано с кипрским «Анортосисом» истёк 31 мая, футболист находится в статусе свободного агента.



Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны (2017).