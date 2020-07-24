Источник: Нойштедтер возвращается в турецкую Суперлигу

Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер на частном самолёте прилетел в Стамбул, сообщает турецкий журналист Сафак Малатья в своём «Твиттере».
По его словам, россиянин возвращается в турецкую Суперлигу.
«Динамо» ранее на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона, среди которых был и Нойштедтер.
Всего в минувшем сезоне защитник принял участие в 21 матче в составе «Динамо», на его счету одна результативная передача.
Нойштедтер присоединился к бело-голубым в августе 2019 года на правах свободного агента и заключил с клубом соглашение, рассчитанное на один год. До этого Нойштедтер выступал за «Фенербахче». Ранее футболист также играл за «Майнц», мёнхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке-04». В составе сборной России Нойштедтер сыграл 12 матчей и забил 1 мяч.
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