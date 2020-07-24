Хавбек «Химок»: никто не скажет ни слова в упрёк, если не обыграем «Зенит»

Полузащитник «Химок» Артем Полярус поделился ожиданием от матча финала Кубка России с «Зенитом».



«Когда мы готовились к полуфиналу, нас куда только не отправляли: то в ПФЛ, то в ФНЛ. Но мы на это особо внимание не обращали, подходили к полуфиналу с улыбкой. Вышли в финал, теперь предстоит очень интересный поединок с «Зенитом». Мы будем выходить только с мыслью о победе. И так дошли высоко, понятное дело, что никто не скажет ни слова в упрёк, если не выиграем, но мы, и команда, и тренерский штаб, будем ехать и думать только о победе», — цитирует Поляруса «Матч ТВ».

В матче 1/2 финала Кубка России «Урал» принимал «Химки». Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Химки» вышли в финал турнира, где встретятся с победителем матча «Зенит» — «Спартак». Решающий матч Кубка России сезона-2019/2020 состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене».