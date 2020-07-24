Агент Влашича отреагировал на слухи об интересе к футболисту

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию про интерес к футболисту со стороны европейских клубов.



«Трансферное окно открыто. При наличии предложения, которое устроит и ЦСКА, и Николу, всё возможно. Время покажет, что произойдёт. Но сейчас Влашич полностью сфокусирован на ЦСКА и держит свою форму на высоком уровне», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сообщалось, что Влашич может продолжить карьеру в итальянской Серии А. По словам журналиста Чиро Венерато, услуги 22-летнего футболиста предложили «Наполи».

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.