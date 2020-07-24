Червиченко: Тедеско мне нравится больше, чем Каррера и Кононов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о главном тренере команды Доменико Тедеско.



«В целом по составу «Спартак» должен быть не ниже третьей-четвертой строчки. И видно, какую игру Тедеско команде ставит. Скоростной футбол, быстрый выход из обороны в атаку. Немцу нужно дать спокойно отработать следующий сезон, и всё у него получится. Мне он больше нравится, чем Каррера и Кононов.



Единственное – эмоции нужно немного погасить. В некоторых эпизодах явно перебарщивает. Например, когда начинает судей травить, а те потом на команде отыгрываются. Хотя в последнем матче в Казани «Спартак» два пенальти пробил! Так, видимо, своим нытьём всех достал, доведя градус истерии до предела, что все сразу захотели помочь. Это, знаете, когда ребёнок маленький орёт, ему торопятся чем-нибудь рот заткнуть. На, леденец соси, только не ори! Так и тут. На Кварацхелии второй пенальти не поставили, а «Спартаку» дали сразу два. Лишь бы успокоился», — сказал Червиченко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Роману Вагину.



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