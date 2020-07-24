Лэмпард: выпил бы пива с Клоппом, но мне не понравились некоторые вещи на боковой линии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал конфликт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, произошедший во время матча 37-го тура английской Премьер-лиги (3:5).
После одного из игровых эпизодов Лэмпард активно спорил со «скамейкой» соперника, используя ненормативную лексику.
«Я видел видео. Сожалею, что использовал такие слова. Подобные ролики часто просматривают в социальных сетях, которые используют две мои маленькие дочери. Так что я сожалею об этом.
Но я не сожалею о случившемся, если говорить о том, что я встал на защиту своей команды. Но, возможно, я мог бы сделать это по-другому.
Мне нужно прояснить этот момент. В некоторых репортажах говорилось, что я был расстроен празднованием «Ливерпуля». Думаю, «Ливерпуль» должен праздновать столько, сколько хочет, учитывая сезон, который команда провела.
Они могут праздновать так, как делали после матча, после каждого забитого гола. И они отпразднуют ещё раз со своими фанатами, когда появится такая возможность. Я бы выпил пива с Клоппом после встречи, чтобы поднять бокал за их успех.
Но мне не понравились некоторые вещи на боковой линии, исходившие от «скамейки» «Ливерпуля». Не от Юргена, а от его «скамейки». В том матче эмоции были накалены», — приводит слова Лэмпарда BBC.
- 24 июля 2020
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