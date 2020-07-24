«Ливерпуль» не высокомерен, скорее наоборот». Клопп ответил на критику Лэмпарда

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который ранее обвинил тренерский штаб мерсисайдской команды в высокомерии.
«Никто не может уязвить меня или мою «скамейку» такими словами, потому что мы не высокомерны. Фрэнк явно вошёл в азарт, и я уважаю это. С моей точки зрения, в такой ситуации ты можешь сказать всё что угодно. После игры это не имеет значения.
Это были чистые эмоции. Лэмпард пришёл, чтобы выиграть тот матч, получить очки и добиться квалификации в Лигу чемпионов. Я уважаю его стремления. Но Фрэнку стоит запомнить, что всё кончается после финального свистка. Говорить об этом после не очень хорошо. Он молодой тренер, у него ещё есть время выучить это.
Мы не высокомерны, скорее наоборот. В момент накала страстей ты всегда ищешь, чем бы уколоть оппонента. У меня нет с этим проблем, но после финального свистка стоит оставлять всё позади. Он этого не сделал, и мне это не нравится», — приводит слова Клоппа Goal.com.
- 24 июля 2020
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