Источник: Адольфо Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч прилетит в Россию на следующей неделе, сообщает TyC Sports.



По информации источника, именно тогда будут улажены последние детали трансфера футболиста из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА. Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год.



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, в которых записал на свой счёт 5 голов. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.



ЦСКА, набрав в 30 турах 50 очков, финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне «армейцы» выступят в Лиге Европы.

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