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Как закончится финал Кубка России по футболу?

Как закончится финал Кубка России по футболу?
Футбол / Кубок России 0

Сегодня, 25 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится финальный матч Кубка России по футбола сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится финал Кубка России?

На выбор представлены три ответа:
— «Зенит» легко победит;
— «Химки» окажут достойное сопротивление чемпиону, но уступят;
— «Химки» сенсационно выиграют!

Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».

Напомним, в полуфинале Кубка России «Химки» на выезде обыграли «Урал» (3:1), а «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» (2:1).

На «Чемпионате» будет доступна текстовая онлайн-трансляция финала Кубка России «Зенит» — «Химки».

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