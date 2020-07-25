Как закончится финал Кубка России по футболу?
Сегодня, 25 июля, в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится финальный матч Кубка России по футбола сезона-2019/2020 «Зенит» — «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится финал Кубка России?
На выбор представлены три ответа:
— «Зенит» легко победит;
— «Химки» окажут достойное сопротивление чемпиону, но уступят;
— «Химки» сенсационно выиграют!
Принять участие в опросе можно на «Чемпионате».
Напомним, в полуфинале Кубка России «Химки» на выезде обыграли «Урал» (3:1), а «Зенит» дома одержал победу над московским «Спартаком» (2:1).
На «Чемпионате» будет доступна текстовая онлайн-трансляция финала Кубка России «Зенит» — «Химки».
Юрий Сёмин: в финальном матче Кубка России «Зенит» — «Химки» могут быть сюрпризы
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