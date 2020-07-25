«ПСЖ» повторил рекорд Франции, оформив золотой дубль в четвёртый раз
«Пари Сен-Жермен» стал победителем Кубка Франции по футболу, обыграв в финале «Сент-Этьен» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал бразильский нападающий Неймар.
В сезоне-2019/2020 парижане оформили золотой дубль. В конце апреля столичная команда стала чемпионом Лиги 1, розыгрыш которой из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно.
Для «ПСЖ» этот золотой дубль стал четвёртым в истории. Ранее красно-синие выигрывали Кубок и завоёвывали золотые медали национального чемпионата в 2015, 2016 и 2018 годах. Парижане повторили рекорд по этому показателю, который удерживает «Сент-Этьен» (1968, 1970, 1974, 1975).
Сезон-2020/2021 в Лиге 1 планируют начать 22 августа 2020 года и завершить 23 мая 2021 года.
Тьяго Силва: я не хотел уходить из «ПСЖ». Это не моё решение
- 25 июля 2020
-
01:22
-
01:02
-
00:43
-
00:39
-
00:12
- 24 июля 2020
-
23:45
-
23:29
-
23:12
-
22:39
-
22:36
-
22:19
-
22:00
-
21:57
-
21:23
-
21:14
-
21:04
-
20:48
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:01
-
19:00
-
18:51
-
18:45
-
18:38
-
18:21
-
18:17
-
18:04
-
18:02
-
17:47
Партнерский контент