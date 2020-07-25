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«ПСЖ» повторил рекорд Франции, оформив золотой дубль в четвёртый раз

«ПСЖ» повторил рекорд Франции, оформив золотой дубль в четвёртый раз
Футбол / Франция 0

«Пари Сен-Жермен» стал победителем Кубка Франции по футболу, обыграв в финале «Сент-Этьен» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал бразильский нападающий Неймар.

В сезоне-2019/2020 парижане оформили золотой дубль. В конце апреля столичная команда стала чемпионом Лиги 1, розыгрыш которой из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно.

Для «ПСЖ» этот золотой дубль стал четвёртым в истории. Ранее красно-синие выигрывали Кубок и завоёвывали золотые медали национального чемпионата в 2015, 2016 и 2018 годах. Парижане повторили рекорд по этому показателю, который удерживает «Сент-Этьен» (1968, 1970, 1974, 1975).

Сезон-2020/2021 в Лиге 1 планируют начать 22 августа 2020 года и завершить 23 мая 2021 года.

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