Мбаппе рассказал президенту Франции Макрону о своей травме

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о полученной травме президенту Франции Эммануэлю Макрону после победы в Кубке страны. В решающем матче турнира «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 1:0.
В беседе с Мбаппе во время награждения Макрон поинтересовался здоровьем игрока:
Макрон: «что у тебя?»
Мбаппе: «был небольшой треск"
Макрон: «думаешь перелом??"
Мбаппе: «нет, не думаю»
Макрон: «ты после этого поедешь в больницу?»
Мбаппе: «да, сразу после награждения отправлюсь туда»
На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.
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