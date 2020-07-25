Мбаппе рассказал президенту Франции Макрону о своей травме

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о полученной травме президенту Франции Эммануэлю Макрону после победы в Кубке страны. В решающем матче турнира «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» со счётом 1:0.

В беседе с Мбаппе во время награждения Макрон поинтересовался здоровьем игрока:

Макрон: «что у тебя?»

Мбаппе: «был небольшой треск"

Макрон: «думаешь перелом??"

Мбаппе: «нет, не думаю»

Макрон: «ты после этого поедешь в больницу?»

Мбаппе: «да, сразу после награждения отправлюсь туда»

На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе, после чего получил жёлтую карточку. Однако позже главный арбитр игры Амаури Делеру воспользовался VAR и принял решение удалить Перрена. Мбаппе после столкновения потребовалась помощь медперсонала. Французский форвард не смог продолжить игру, вместо него на поле вышел испанский полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия.