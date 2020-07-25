«Интер» заинтересован в услугах хавбека «Барселоны» Рафиньи
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Интер». Миланский клуб готов заплатить каталонцам за Рафинью € 16 млн.
В сезоне-2019/2020 Алькантара выступал в составе «Сельты» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 33 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Напомним, «Сельта» сумела сохранить прописку в испанской Примере на следующий сезон.
Рафинья — воспитанник футбольной академии «Барселоны». За основную команду каталонцев полузащитник выступает с 2011 года. В 2018 году Алькантара выступал за миланский «Интер» на правах аренды.
- 25 июля 2020
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