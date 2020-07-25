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Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза на памятнике Валерию Лобановскому

Фанаты киевского «Динамо» завязали глаза на памятнике Валерию Лобановскому
Футбол / Прочие турниры 0

Фанаты киевского «Динамо» продолжают выражать недовольство в связи с назначением на пост главного тренера Мирчи Луческу.

Как сообщает Pravda.ru в «Твиттере», болельщики завязали глаза на памятнике легендарному тренеру команды Валерию Лобановскому, намекая, что специалист не хотел бы видеть происходящего в клубе.

Лобановский возглавлял «Динамо» с 1973 по 1982, с 1984 по 1990 и с 1996 по 2002 год. Под его руководством киевляне — восьмикратные чемпионы СССР, пятикратные чемпионы Украины, обладатели других национальных трофеев, дважды завоёвывали Кубок обладателей кубков.

Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет — с 2004 по 2016 год.

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