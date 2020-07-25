В кассах закончились билеты на финал Кубка России «Зенит» — «Химки»
В кассах возле стадиона «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге закончились билеты на финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Арена во время встречи будет заполнена максимум на 10 процентов. Из этой квоты две трети билетов было разделено пополам между клубами, одна треть была распродана в кассах.
Матч между «Зенитом» и «Химками» состоится сегодня, 25 июля. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Алексей Матюнин (Москва).
Как закончится финал Кубка России по футболу?
- 25 июля 2020
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