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Игорь Акинфеев завёл страницу в «Инстаграме»

Игорь Акинфеев завёл страницу в «Инстаграме»
Футбол / РПЛ 0

34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев завёл страницу в социальной сети «Инстаграм».

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. В составе московского клуба вратарь — чемпион (сезон-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), обладатель Кубка (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013) и Суперкубка (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) России, обладатель Кубка УЕФА (сезон-2004/2005).

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Таким образом, в следующем сезоне «армейцы» выступят в Лиге Европы. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», в 30 матчах набравший 72 очка.

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