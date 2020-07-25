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«Интер» попытается подписать Лионеля Месси в 2021 году

«Интер» попытается подписать Лионеля Месси в 2021 году
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может через год оказаться в Италии.

Как сообщает Sport Mediaset, заполучить капитана сине-гранатовых хочет миланский «Интер». План нерадзурри заключается в том, чтобы подписать Месси в 2021 году. Действующий контракт форварда с «Барселоной» истекает как раз следующим летом.

Отмечается, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата Месси. Они готовы платить аргентинцу € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лео в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В завершившемся розыгрыше чемпионата Испании Лео провёл 33 матча, забил 25 мячей и отдал 21 результативную передачу.

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