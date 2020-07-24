Отец Месси купил дом в Милане

Хорхе Месси, отец аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси, приобрёл недвижимость в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Хорхе купил квартиру в районе Порта Нуова, в которую можно въехать в начале августа. Отмечается, что недвижимость в Милане семья Месси могла приобрести в свете выгод в плане налогообложения. Подобное уже делал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что титульный спонсор «Интера» компания Pirelli готова оказать клубу помощь для подписания Месси. Бывший ассистент Жозе Моуринью в «Интере» Жозе Мораиш предположил, что нападающий «Барселоны» может продолжить карьеру в «Интере».
Контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.
- 24 июля 2020
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