«Народный футболист народной команды». «Спартак» отметил 61 год со дня рождения Черенкова
Московский «Спартак» в своём «твиттере» опубликовал пост, посвящённый легендарному футболисту клуба Фёдору Черенкову.
«61 год назад родился Фёдор Черенков. Его помнят и любят не за титулы и медали, а за красивую и изящную игру, за ту радость, которую он дарил болельщикам. Народный футболист народной команды. Мы никогда не забудем Вас, Фёдор Фёдорович!» — говорится в сообщении красно-белых.
Черенков защищал цвета «Спартака» на протяжении всей карьеры с перерывом на один сезон во Франции. В составе московского клуба чемпион России, трёхкратный чемпион СССР, обладатель Кубка России. За красно-белых экс-полузащитник провёл почти 400 матчей и забил чуть менее 100 мячей. С 1979 по 1990 год вызывался в сборную СССР.
В Москве открыли памятник легендарному футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову. Фото
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