Дзюба: немного повезло с пенальти, фол был необязательный. Защитник сам расстроился

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал момент с пенальти в матче с «Химками» (1:0) в финале Кубка России.

«Пенальти? Когда подошел к мячу, было не очень приятное состояние. Все знают, кто бьет. Это очень давит. Действительно страшно было на чемпионате мира в матче с Испанией. А здесь? Просто четко выдерживаю свой план. Немного повезло, так как фол был необязательный. Малком уходил в сторону. Защитник сам расстроился», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти, назначенный за фол против Малкома.