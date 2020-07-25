Итоги футбольного сезона в России

В России завершился футбольный сезон-2019/2020. «Зенит» оформил золотой дубль, выиграв Кубок России и став чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Суперкубок России
Победитель: «Локомотив». В матче за Суперкубок «железнодорожники» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» обыграли «Зенит» — 3:2.
Кубок России
Победитель: «Зенит». В финале сине-бело-голубые взяли верх над «Химками» — 1:0.
Российская Премьер-Лига
Чемпион: «Зенит» (72 очка)
Второе место: «Локомотив» (57)
Третье место: «Краснодар» (52)
Вылетели в ФНЛ: «Крылья Советов», «Оренбург»
Право выступить в Лиге чемпионов в кампании-2020/2021 получили «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».
Футбольная национальная лига (сезон завершён досрочно)
Чемпион: «Ротор» (56 очков)
Второе место: «Химки» (54)
Третье место: «Чертаново» (54)
Вышли в РПЛ: «Ротор», «Химки»
Вылетели в ПФЛ: «Луч», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел», «Мордовия»
Профессиональная футбольная лига (сезон завершен досрочно)
Чемпион группы «Запад»: «Велес»
Чемпион группы «Центр»: «Динамо-Брянск»
Чемпион группы «Юг»: «Волгарь»
Чемпион группы «Урал-Приволжье»: «Акрон»
Чемпион группы «Восток»: «Иртыш»
Вылетели: «Звезда» («Запад»), «Ротор-2» («Центр»), «Спартак-Владикавказ» («Юг»), «Уфа-2» («Урал-Приволжье»), «Зенит» («Восток»).
- 25 июля 2020
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