Итоги футбольного сезона в России

В России завершился футбольный сезон-2019/2020. «Зенит» оформил золотой дубль, выиграв Кубок России и став чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Суперкубок России

Победитель: «Локомотив». В матче за Суперкубок «железнодорожники» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» обыграли «Зенит» — 3:2.

Кубок России

Победитель: «Зенит». В финале сине-бело-голубые взяли верх над «Химками» — 1:0.

Российская Премьер-Лига

Чемпион: «Зенит» (72 очка)

Второе место: «Локомотив» (57)

Третье место: «Краснодар» (52)

Вылетели в ФНЛ: «Крылья Советов», «Оренбург»

Право выступить в Лиге чемпионов в кампании-2020/2021 получили «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».

Футбольная национальная лига (сезон завершён досрочно)

Чемпион: «Ротор» (56 очков)

Второе место: «Химки» (54)

Третье место: «Чертаново» (54)

Вышли в РПЛ: «Ротор», «Химки»

Вылетели в ПФЛ: «Луч», «Спартак-2», «Текстильщик», «Факел», «Мордовия»

Профессиональная футбольная лига (сезон завершен досрочно)

Чемпион группы «Запад»: «Велес»

Чемпион группы «Центр»: «Динамо-Брянск»

Чемпион группы «Юг»: «Волгарь»

Чемпион группы «Урал-Приволжье»: «Акрон»

Чемпион группы «Восток»: «Иртыш»

Вылетели: «Звезда» («Запад»), «Ротор-2» («Центр»), «Спартак-Владикавказ» («Юг»), «Уфа-2» («Урал-Приволжье»), «Зенит» («Восток»).