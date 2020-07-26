«Его называют колумбийским Неймаром». Журналист — об игроке, которого хочет купить ЦСКА

Журналист ESPN Густаво Яррош, специализирующийся на «Ривер Плейте», рассказал о полузащитнике аргентинского клуба Хорхе Карраскале, которого пытается купить ЦСКА.
«Карраскаля называют колумбийским Неймаром за стремление идти в обводку. Он любит дриблинг… Кстати, прозвище ему нравится. Смеётся, когда его так называют. Фанаты уже говорят о возможном отъезде Карраскаля в Россию. 55% болельщиков этого не хотят и считают, что хавбек принес бы ещё много пользы.
Думаю, за 9–10 миллионов «Ривер» отпустит футболиста. Клуб нуждается в деньгах. Придется продать одного-двух игроков. Скорее, двух. Такие проблемы возникли, потому что в последние пять лет «Ривер» был лучшей командой Латинской Америки. Для этого приходилось тратить, тратить, тратить. Деньги уходили и на игроков, и на тренеров. Нынешний тренер Марсело Гальярдо получает около 7 миллионов долларов – самый дорогой тренер в Аргентине. Ну а Карраскаль – парень хороший, в скандалах не замечен», — сказал Яррош в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Сообщалось, что ЦСКА предложил за Хорхе Карраскаля € 6 млн. Сумма отступных в контракте игрока составляет € 20 млн. При этом «Ривер Плейт» может продать Карраскаля не менее чем за € 10 млн и ждёт встречного предложения российского клуба.
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