Кирилл Новиков: поздравляю всех с возвращением «Динамо» в еврокубки! Впереди много работы

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал возвращение московской команды в еврокубки.

«По итогам сезона-2019/2020: динамовская молодёжка — чемпионы первенства, главная команда — в Лиге Европы. Большое спасибо команде за самоотверженную работу, руководству клуба — за доверие и содействие, болельщикам — за поддержку в любой ситуации! Только вместе, большой динамовской семьёй, мы смогли добиться результата! Всех поздравляю с возвращением в еврокубки! Впереди много работы», — написал Новиков на своей странице в «Инстаграме».

Московское «Динамо» вышло в еврокубки благодаря победе «Зенита» (1:0) в финальном матче Кубка России с «Химками». Динамовцы, занявшие шестое место в чемпионате, сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.