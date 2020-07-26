Артём Дзюба — о победе в финале Кубка: безумно приятно! Вандерфульно!

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих ощущениях от победы над «Химками» (1:0) в финале Кубка России.
«Ощущения? Безумно приятно, вандерфульно! Вандерфульно, Андрюшка! Всех с победой! Тяжелая игра, но мы так и предполагали. Финалы всегда такие получаются — неприятные, трудовые. Могли все решить чуть раньше, во втором тайме. А в конце ещё чуть не пропустили. Наверное, всё-таки справедливый счёт — 1:0. «Химки» – молодцы, хорошая команда, добротная. Желаем им удачи в РПЛ», — сказал Дзюба в интервью пресс-службе «Зенита».
В матче финала Кубка России «Зенит» переиграл «Химки». Финальная встреча Кубка России проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу питерцев. Единственный гол забил нападающий «Зенита» Артём Дзюба на 84-й минуте встречи. Форвард реализовал пенальти.
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