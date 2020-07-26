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«Сокровище страны». Гжегож Крыховяк путешествует по России

«Сокровище страны». Гжегож Крыховяк путешествует по России
Футбол / РПЛ 0

30-летний польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поведал о своём интересном времяпрепровождении в отпуске по завершению розыгрыша чемпионата России.

«Находясь в России, вы обязательно должны посетить Камчатку. Сокровище России и место, которое должны увидеть. Долина гейзеров», — написал Гжегож в своём «твиттере».

Публикация доступна в «твиттере» Крыховяка.

В текущем сезоне Крыховяк принял участие в 33 встречах за «железнодорожников», в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

По итогам сезона-2019/2020 чемпионом РПЛ стал «Зенит». Право выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов получили «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», в Лиге Европы — ЦСКА и «Ростов».

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