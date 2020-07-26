Фабио Капелло: «Реал» покончил с монополией «Барселоны»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о чемпионстве «сливочных» в испанской Примере.
«Реал» заслуженно стал чемпионом. Они показали лучший футбол, забивали голы и мало пропускали. Мадридцы покончили с монополией «Барселоны» и воспользовались её спадом. Но нужно прояснить один момент: «Реал» завоевал титул благодаря своим заслугам, а не из-за ошибок других.
«Барселона» оказалась в очень сложной ситуации. Не могу понять, как они потерпели крах. Уход Эрнесто Вальверде стал для меня сюрпризом. Затем пришёл Энрике Сетьен, у которого очень специфическая философия, и команда распалась. У них много хороших игроков, но многие из них уже старые. У «Барселоны» непростая ситуация, если говорить о краткосрочном и среднесрочном будущем», — приводит слова Капелло Marca.
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