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Семак: изменения в лимите на легионеров вынуждают «Зенит» действовать определённым образом

Семак: изменения в лимите на легионеров вынуждают «Зенит» действовать определённым образом
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0) рассказал о формировании состава к сезону-2020/2021.

«У нас у целой группы игроков заканчиваются контракты. Меняется лимит на легионеров со следующего сезона. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определённым образом», — сказал специалист в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

31 июля истекают соглашения Юрия Жиркова, Михаила Кержакова, Бранислава Ивановича, Олега Шатова, Далера Кузяева, Йордана Осорио и Игоря Смольникова, который уже договорился о контракте с «Краснодаром».

В кампании-2019/2020 «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок России.

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