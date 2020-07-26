Семак: изменения в лимите на легионеров вынуждают «Зенит» действовать определённым образом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы в финальном матче Кубка России с «Химками» (1:0) рассказал о формировании состава к сезону-2020/2021.
«У нас у целой группы игроков заканчиваются контракты. Меняется лимит на легионеров со следующего сезона. Это вынуждает нас действовать на трансферном рынке определённым образом», — сказал специалист в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.
31 июля истекают соглашения Юрия Жиркова, Михаила Кержакова, Бранислава Ивановича, Олега Шатова, Далера Кузяева, Йордана Осорио и Игоря Смольникова, который уже договорился о контракте с «Краснодаром».
В кампании-2019/2020 «Зенит» оформил золотой дубль, став чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграв Кубок России.
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