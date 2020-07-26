Фернандо Морьентес стал техническим директором итальянского клуба

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес занял пост технического директора в новом итальянском клубе «Расинг Капри», сообщает Marca.



В обязанности 44-летнего испанского специалиста будет входить поиск перспективных молодых футболистов для клуба. «Расинг Капри» — последний клуб, вошедший в состав консорциума, куда также входят «Расинг Мурсия» и «Расинг Сакраменто».



Напомним, Морьентес выступал за такие клубы, как «Реал», «Монако», «Ливерпуль», «Валенсия», «Марсель», и другие команды. С 1998 по 2007 год Морьентес играл в составе национальной команды Испании. В 2015-м испанский форвард завершил профессиональную карьеру. С 2012 по 2014 год Морьентес тренировал юношескую команду «Реала».