Фернандо Морьентес стал техническим директором итальянского клуба
Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес занял пост технического директора в новом итальянском клубе «Расинг Капри», сообщает Marca.
В обязанности 44-летнего испанского специалиста будет входить поиск перспективных молодых футболистов для клуба. «Расинг Капри» — последний клуб, вошедший в состав консорциума, куда также входят «Расинг Мурсия» и «Расинг Сакраменто».
Напомним, Морьентес выступал за такие клубы, как «Реал», «Монако», «Ливерпуль», «Валенсия», «Марсель», и другие команды. С 1998 по 2007 год Морьентес играл в составе национальной команды Испании. В 2015-м испанский форвард завершил профессиональную карьеру. С 2012 по 2014 год Морьентес тренировал юношескую команду «Реала».
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