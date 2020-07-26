Игроки «Луки-Энергия» обратились к губернатору Псковской области из-за сюжета «КраСавы»

Футболисты «Луки-Энергия» написали открытое письмо на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова из-за сюжета YouTube-канала «КраСава» о бывшем полузащитнике команды Леониде Решетникове. По словам игрока, за три года в «Луках» ни разу не было углублённого медицинского обследования.

«Уважаемый Михаил Юрьевич! Мы, игроки ФК «Луки-Энергия», крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг нашей команды, и просим Вас разобраться в этих непростых обстоятельствах и помочь клубу отстоять своё доброе имя.

14 июля 2020 года известный блогер Евгений Савин на своём канале опубликовал ролик «Почему умирают футболисты». Наряду с историей погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова, которая потрясла всех, Савин рассказал и о бывшем игроке нашего клуба Леониде Решетникове. Не предъявляя доказательств, опираясь только на слова Решетникова, «журналист» сделал свои выводы и однобоко представил ситуацию в выгодном только для этого игрока свете. Савин заявил, что с остальными футболистами клуб поступает так же, просто они боятся и молчат. Но мы не молчим! Просто наша правда при создании этого сюжета была никому не интересна, поэтому мы решили донести до общественности и до Вас правду!

Никто из футболистов, выступающих за ФК «Луки-Энергия», никогда не сталкивался с описанным в ролике отношением клуба. Мы ответственно заявляем, что руководство клуба никогда и никому не отказывало в профессиональном медицинском сопровождении, обследованиях, лечении любых спортивных травм, восстановлении после длительного лечения. Все финансовые затраты и организацию консервативного лечения футбольный клуб «Луки-Энергия» согласно контрактным обязательствам всегда брал на себя. Футболисты команды оказывались в разных ситуациях: в самом начале прошлого сезона И. Лукьянов и М. Агаронян получили серьёзные травмы. Ивану Лукьянову потребовалась операция, которую клуб оплатил, потом восстановление, которое заняло весь сезон-2019/2020. Футболист провёл всего один матч за весь сезон, но на протяжении всего этого времени он полностью получал заработную плату по контракту. У Манвела Агароняна была ситуация чуть лучше, но и он смог вернуться в строй только к концу первой части чемпионата. А ведь травмы этих игроков были не менее серьёзными, и лечение было более затратным, чем у Леонида Решетникова! Почему же клуб не «турнул» их, как говорит Савин, если это нормальная практика для ФК «Луки-Энергии»? Ответ может быть только один: клуб своих игроков не бросает!

Что касается финансовых претензий к руководству команды по поводу невыплаты заработной платы, то кроме недоумения такие высказывания не вызывают ничего. Для большинства из нас «Луки-Энергия» не первый клуб, поэтому есть с чем сравнить. В великолукской команде всё и всегда выплачивается вовремя и в полном объёме. Такое сейчас встречается нечасто.

По поводу операции Леониду Решетникову — она была сделана бесплатно по полису ОМС (лапароскопическое иссечение кисты), а клубом оплачены все сопутствующие медицинские расходы. Для чего же тогда он вместе со своим «юристом» ищет спонсора и требует какие-то деньги с клуба, посылая гневные смс в адрес генерального директора клуба и его семьи? Для нас этот вопрос так и остался открытым и, пожалуй, самым важным! Вся эта ситуация сделала рекламу для «юристов» — мошенников, которые будут продолжать поливать грязью других людей и вымогать у них деньги.

Следует отметить, что опубликованное в Псковской Ленте Новостей заявление по поводу выгнанного из клуба Леонида Решетникова, которого никто не выгонял, а отпустил по истечении контракта с полным расчётом и дополнительно собранными от игроков средствами очень подпортило репутацию ФК «Луки-Энергия» в целом. Очень обидно, что СМИ, социальные сети подхватили непроверенную информацию, которая затронула честь и достоинство порядочных людей, преданных своему делу! Просим рассмотреть наше обращение, основанное на фактах, и рассчитываем на Ваше понимание и поддержку. С уважением, игроки ФК «Луки-Энергия». Всего 20 (двадцать) подписей", — говорится в официальной группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».